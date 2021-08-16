Basın İlan Kurumu İlan Portalı ilan.gov.tr. internet sitesinde yayımlanan ilana göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin 69 öğretim üyesi alacağı öğrenildi.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 69 öğretim üyesi alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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