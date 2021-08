Değişimi okuyamayan firmalar ayakta kalamaz

Ege Yönetim Danışmanları Derneği (EGEYDD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Gültekin, Haftabaşı sohbetlerinin bu haftaki konuğu oldu. Gültekin, "Yapılan araştırmalara göre 1950'li yıllarda S&P 500 şirketleri 60 yıllık bir ömre sahipti. 2027 yılında S&P 500 şirketlerinin ömrünün 10 yılın altına düşeceği öngörülüyor. Yani bu şu anlama geliyor; bugün gördüğünüz bir çok büyük firma değişimi doğru okuyamaz ve çevik bir organizasyon olarak gerekli aksiyonları alamaz ise; 10 sene sonra kuvvetle muhtemel ticari hayatta olamayacak. Peki neden ömrü 10 yıla düşüyor? Bunun nedenleri mevcut kurumsal kültürün revize edilememesi, zamanın ruhunun yakalanamaması ve en tabii ki de değişimin doğru okunamamasıdır. Değişimin karşısında gerekli refleksleri gösteremeyen organizasyonlar ve kişiler ne yazık ki yok olmaya mahkum" dedi.



KATMA DEĞERLİ İŞLER

● Dernek olarak hangi çalışmaları sürdürüyorsunuz?

EGEYDD 2014 yılı itibariyle çalışmalarına başladı. Ben üçüncü dönem başkanlığını yapıyorum. Meslek örgütü olarak amacımız; yönetim danışmanlığı hizmeti verenlerle, hizmeti alanlar arasında köprü olmak. Firmaların doğru yönetim danışmanlarına erişimini, meslektaşlarımızın katma değerli işler alabilmelerini sağlıyoruz. EGEYDD olarak bir yönetim danışmanlığı akreditasyon sistemi hazırlıyoruz. Şu anda yüzde 100 dijital dönüşüm adı altında bir proje üzerinde çalışıyoruz. 100 dijital dönüşüm uzmanı yetiştiriliyor. Bu çerçevede 100 firmanın dijital dönüşüm yol haritası hazırlanacak.

KAYBOLMAYA MAHKUM OLURSUNUZ

● Pandemide dijitalleşmenin hızı önemini artırdı. Şirketler bu noktada neler yapmalı?

Değişim her zamankinden çok daha hızlı yaşandı. Her 18 senede bir yeni bilgi üretilen eski dünyadan şu anda çok daha fazla bilginin üretildiği bir zamana geldik. Gelecek yüz yılda üretilecek bilginin geçmiş ikibin yıldan daha fazla olacağı ifade ediliyor. Yapay zekâlar, nesnelerin interneti ve arttırılmış gerçeklik gibi bir çok yeni kavramlar konuşuluyor. Bunlar daha hızlı, daha düşük maliyetli, daha az hatayı ve doğal olarak da daha yüksek kaliteyi beraberinde getirecek. En önemlisi de değişen trendler karşısında çok daha fazla hedef kitleye erişimi sağlıyor olacaklar. Bu değişimi anlamaz ve hızına ayak uyduramazsanız kaybolmaya mahkum olursunuz. Bunu anlatan en önemli şey şu; S&P'nin raporudur. Öngörüsü zayıf firmaların ömrünün 2027'de 10 yılın altına düşeceği burada açıkça belirtiliyor.



İYİ EKiPLERE İHTİYAÇ VAR

● Peki yönetim danışmanları için dijital dönüşüm neyi ifade ediyor?

Etkinliklerde kaybettiğimiz süreçlerin dijital teknolijiler yardımı ile azaltılmasını ifade ediyor. Yönetim danışmanları dijital alt yapıları kullanarak firmalara çok daha etkin ve ekonomik hizmetler sunabilecektir. Yeni her iki kesim için de katma değeri çok daha yüksek işler yapılabilecek. Dijital dönüşüm dikey anlamda bir çok uzmana erişimi kolaylaştıracak. Bir patronun, bir genel müdürün veyahut dikey anlamda birim yöneticisinin değişimin hızı dikkate alındığında; makro gelişmeleri okuma ve yorumlama şansı neredeyse yok denilecek kadar az. Hem operasyonu yönetip hem de stratejik açıdan değişimi takip etmek çok zor. Şirketlerin artık değişimleri iyi okuyan ve dünyada firmayı iyi bilen insanlardan oluşan ekiplere ihtiyaç var. Bunlar bir kişi değil bir ekip. Firmaya doğru bilgiyi doğru zamanda verebilecek insanlar lazım. Dijital platformlar şu anda bunu sağlayacak noktada.



MERT ALDÜNDAR