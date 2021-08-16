Denetlenen her 100 üründen 6’sı uygunsuz, 1’i güvensiz

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 9 ayrı kuruluş tarafından yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında geçen yıl 187 bin 127 parti ürün denetlenirken, bu ürünlerden 10 bin 480'inin uygunsuz, 1335'inin ise güvensiz olduğu tespit edildi. İDARİ YAPTIRIM KARARI 2020'DE toplam 187 bin 127 parti ürün denetlendi. Bunlardan 10 bin 480'si uygunsuz, 1335'i ise güvensiz bulundu. Güvensiz bulunan partilerin oranı yaklaşık olarak yüzde 6'sı ( 5,6) uygunsuz bulunanların oranı da yaklaşık yüzde 1 olarak belirlendi. Uygunsuz bulunan ürünlerin yüzde 23'ünü, güvensiz bulunan ürünlerin ise yüzde 11'ini ithal ürünler oluşturdu. "Güvensiz ürüne sıfır tolerans" ilkesiyle gerçekleştirilen denetimlerde güvenli olmadığı tespit edilen ürünler piyasadan toplatılırken, işletmecilere idari yaptırım uygulandı. Söz konusu ürünler, Bakanlıkça devreye alınan Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla "www.guvensizurun.gov.tr" adresinden paylaşılıyor.

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