‘Ekonomimizin başarılı olduğunun göstergesi'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Trendyol 16,5 milyar dolarlık bir değerlemeyle Türkiye'nin ilk 'decacorn'u oldu ve Türkiye'nin en değerli şirketi diyebiliriz. Türkiye ekonomisinin, özellikle teknoloji firmalarının ne kadar başarılı olduğunu gösteren bir gelişme" dedi. Bakan Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile Türkiye'nin ilk "decacorn"u olan Trendyol'un İstanbul Tuzla'daki transfer merkezine ziyarette bulundu. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin Varank'a sunum yaptı.



YURT DIŞINDAN İLGİ

Varank, Trendyol'un 11 yıllık bir firma olmasına rağmen 16,5 milyar dolarlık bir değerleme üzerinden son dönemde 1,5 milyar dolarlık yeni bir yatırım aldığını belirterek, "Şirketin yüzde 10'luk hissesi hem Uzak Doğu'dan hem ABD'den, Avrupa'dan ve Orta Doğu'dan yatırımcıların ilgisiyle satın alınmış oldu." bilgisini verdi. Varank, "Son dönemde oyun şirketleriyle başlayan Türkiye'de bir 'unicorn'laşma ya da bizim tabirimizle 'Turcorn'laşma süreci oldu. Yani Türkiye'den çıkan, genç firmaların 1 milyar doların üzerinde değerlemeyle yurt dışından yatırım aldıklarını gördük." ifadelerini kullandı.

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