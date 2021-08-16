Finans sektörünü bırakıp çiftçi oldu

Uzun yıllar yurt dışında finans sektöründe çalışan Aziz Unan, memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde "ata mesleği"ne yönelerek çiftçilik yapmaya başladı. Çekya'da Anglo-Amerikan Üniversitesinin İşletme Bölümü'nü bitiren Unan, kendi portföy yönetim şirketini kurdu. Televizyonlarda yorumculuk yapan Unan, 46 yaşından sonra hem memleket özlemi hem de aile mesleği çiftçiliğe duyduğu ilgi nedeniyle Kula'ya döndü. 130 dönümlük arazisinde türüf mantarı, lavanta ve kurt üzümü (goji berry) yetiştiren Unan, ilk hasadını da yaptı. Unan, bizde az bilinen fakat dışarıda pazar sorunu olmayan ürünleri seçip yetiştirdiğini söyledi.



ANALİZ YAPMAKTAN ZOR

Unan, "Sahada tarımla uğraşmak, bitkisel üretim işine girmek televizyon ekranlarında ya da masa başında piyasa analizi yapmaktan daha zor. Bitkiler daha çok ilgi ve özen istiyor. Ara sıra analizler yapıyorum ama çiftçilik artık benim için tam zamanlı bir iş haline geldi" dedi. Unan, doğal yöntemlerle üretim yaptığını, hiçbir şekilde kimyasal kullanmadığını vurguladı.



■ BATUHAN ULU

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