İlk 6 ayda 680 bin kişiye iş kapısı açıldı

İşletmelerde ilave istihdama ucuz kredi desteğinin ardından Eylül ayı itibariyle "yeni nesil çalışma yöntemleri, teşviklerin revize edilmesi, geleceğin işleri odaklı işgücü dönüşümü, genç istihdam ulusal strateji belgesini" içeren dönüşüm ajandası yaşama geçiriliyor. Türkiye İş Kurumu bu yılın ilk 6 ayında 680 bin kişiye iş kapısı açarken, açık iş sayısı da 106 bini geçti. İşe alınan her bir işçinin sigorta primi ve ücreti üzerinden alınan vergiyi devlet karşılıyor. İmalat ve bilişim sektöründe 3700 lira sigorta prim desteği veriliyor.



PRİM VE VERGİ DESTEĞİ

İşverene, iş arayana, işe yeni girene destekler kesintisiz devam ediyor. İlave istihdamda 12 ay boyuncu sigorta primi ve vergileri devlet karşılıyor. Toplamda 1341 lira sigorta prim desteği damga ve gelir vergisiyle beraber destek tutarı 1556 liraya ulaşıyor. İmalat ve bilişim sektörlerinde asgari ücretin brütüne kadar karşılanıyor. Bu da 3 bin 577 lira ve vergiyle birlikte 3700 liraya çıkıyor. Normalde 12 ay olan destek kadınlar, 18-25 yaş arası gençler, engelliler için 18 ay uygulanıyor. İlave istihdam oluşturan firmalar düşük finansman maliyetiyle kredi kullanma imkânına kavuşuyor. Genç istihdamını artırmak için Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi Eylül sonu itibariyle yaşama geçirilecek. Mesleki eğitim merkezlerini gençler için daha cazip kılmak adına kalfalık döneminde alınan ücretlerde iyileşme de aynı tarihte uygulamaya girecek. Bu merkezlerde eğitim gören öğrencilerin ücretleri kamu tarafından karşılanarak işveren üzerindeki yükler kaldırılacak. Geleceğin mesleklerinde yeni iş olanaklarını oluşturmaya katkı sağlayacak geçiş destekleri de yılsonu itibariyle devreye alınıyor.

HER YIL İÇİN BİR AY İLAVE

Kredi Garanti Fonu da (KGF), katma değeri yüksek üretimi ve nitelikli istihdamı uygun maliyetli seçmeli kredilerle destekleyecek şekilde yeniden yapılandırılacak. Dijital yetkinliklerin geliştirilebileceği kuruluşlarda uzun dönem staj programları desteklenecek. İlave istihdama prim ve vergi desteği de gelecek yılın sonuna kadar sürecek. Yatırımlarda devlet yardımlarına ilişkin yeni düzenlemeye göre teşvik belgesindeki çalışan sayısını geçmemek üzere yatırım süresince genç, kadın çalıştıranların çalışma süresi 1 yılı geçtiyse başvuruya gerek kalmadan her 1 yıla 1 ay ilave teşvik verilecek. Düzenleme 29 Haziran ve sonrasında yapılan teşvik belgesi başvurularına uygulanacak. Taşınan tekstil firmalarına verilen teşvik için başvuru süresi de yıl sonuna kadar sürecek.