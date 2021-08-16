  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Lojistik sektörüne ‘AKILLI’ YAZILIM

Lojistik sektörüne ‘AKILLI’ YAZILIM

Lojistik sektörüne ‘AKILLI’ YAZILIM

16.8.2021

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özgür Özpeynirci, dünyanın farklı noktalarına taşımacılık yapan lojistik firmaları için özel bir yazılım geliştirerek 'LTLZone' adlı 'akıllı destek sistemi' kurdu. TÜBİTAK'tan alınan 500 bin liralık destekle hayata geçirilen proje, lojistik firmalarına daha az maliyetle güvenli ve kısa sürede hizmet verme fırsatı sunuyor. Doç. Dr. Özgür Özpeynirci, projenin 3 yılda tamamlandığını belirterek, uygulamanın bazı lojistik şirketleri tarafından kullanılmaya başlandığını söyledi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lojistik sektörüne ‘AKILLI’ YAZILIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.