Lojistik sektörüne ‘AKILLI’ YAZILIM

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özgür Özpeynirci, dünyanın farklı noktalarına taşımacılık yapan lojistik firmaları için özel bir yazılım geliştirerek 'LTLZone' adlı 'akıllı destek sistemi' kurdu. TÜBİTAK'tan alınan 500 bin liralık destekle hayata geçirilen proje, lojistik firmalarına daha az maliyetle güvenli ve kısa sürede hizmet verme fırsatı sunuyor. Doç. Dr. Özgür Özpeynirci, projenin 3 yılda tamamlandığını belirterek, uygulamanın bazı lojistik şirketleri tarafından kullanılmaya başlandığını söyledi.

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