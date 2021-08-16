Yeni zırhlı araca Eren Bülbül’ün ismi verildi

Katmerciler'in yeni zırhlı araçları Eren 4x4 ve Hızır II, ilk kez 17-20 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) sergilenecek. Yeni araçlardan ilki, Katmerciler'in zırhlı savunma aracı zincirinin yeni halkası olan 4x4 Meskun Mahal Müdahale Aracı Eren olacak. 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü tarafından katledilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün adının verildiği araç, fuarda sektörle buluşacak.