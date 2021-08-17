  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Aşı olmayana fuar yasağı

Aşı olmayana fuar yasağı

17.8.2021

NOBEL Expo Uluslararası Fuarcılık, düzenlediği fuarlara aşı karnesi olmayan katılımcı ve ziyaretçileri kabul etmeme kararı aldı. Türkiye'de ilk olan bu karara sektörlerden farklı tepkiler gelirken, Nobel Expo kurucu ortağı Erhan Çelik, yurt dışından fuarlarına katılacak olan misafirlerin bu uygulamayı çok önemsediklerini ve bir nevi katılım için ön şart koştuklarını söyledi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aşı olmayana fuar yasağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.