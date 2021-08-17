Aşı olmayana fuar yasağı

NOBEL Expo Uluslararası Fuarcılık, düzenlediği fuarlara aşı karnesi olmayan katılımcı ve ziyaretçileri kabul etmeme kararı aldı. Türkiye'de ilk olan bu karara sektörlerden farklı tepkiler gelirken, Nobel Expo kurucu ortağı Erhan Çelik, yurt dışından fuarlarına katılacak olan misafirlerin bu uygulamayı çok önemsediklerini ve bir nevi katılım için ön şart koştuklarını söyledi.

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