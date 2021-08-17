TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı yılın ikinci çeyreğinde, ilk çeyreğe göre 184 bin kişi azalarak 3 milyon 989 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,6 puanlık düşüşle yüzde 12,4 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı, ilk çeyreğe kıyasla 0,6 puan düştü.
İşsizlik 0,6 puan azaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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