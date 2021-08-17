KUTO’dan 6 yılda 400 milyon reklam gösterimi

KUŞADASI Ticaret Odası (KUTO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, 6 yılda 400 milyon reklam gösterimi ile Kuşadası'nın tanıtımına katkı sağladıklarını söyledi. Reklam gösterimleri ile rekor kırdıklarını belirten Akdoğan, "Sosyal medyadaki tanıtımlarımızla Kuşadası yeniden gözde oldu. Kuşadası Güvercin facebook sayfamızla her ay ortalama 500 bin yeni kişiye ulaşıyoruz. Tanıtım videolarımızın izlenme sayıları 60 milyona yaklaştı" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE