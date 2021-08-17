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Haberler Ekonomi Memurların zam için verdiği süre sona erdi

Memurların zam için verdiği süre sona erdi

17.8.2021

HÜKÜMET ile memurların zam pazarlığında kritik haftaya girildi. Hükümetin verdiği teklife olumlu yaklaşmayan memurların verdiği süre dün sona ererken, toplu sözleşme metni, eylül ayına kadar netleştirilmiş olacak. Bundan sonraki süreçte 22 Ağustos'a kadar uzlaşı sağlanması gerekiyor. Uzlaşı olmazsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 31 Ağustos'a kadar kararını açıklıyor. Türk Emekli-Sen ve Birleşik Emekliler Derneği Genel Başkanı Osman Özdemir, enflasyonun üzerinde bir zam istediklerini söyledi.
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