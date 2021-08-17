Perakende ticarete AB standardı

GIDA fiyatlarını düşürmek için perakende ticareti kolaylaştıracak yeni uygulamalar yaşama geçirilecek. AB mevzuatı gözetilerek hazırlanan ve perakende ticarette haksız ticari uygulamaları ortadan kaldıracak, daha iyi işleyen, adil bir tedarik zinciri oluşturulmasına yönelik yasa Aralık ayında Meclis'e sunulacak. Ödeme süresi, siparişlerin iptali, iadesi konularında yeni uygulamalar yaşama geçecek. Sebze, meyve başta olmak üzere bozulacak ürünlerde üretici, tedarikçiye ürün bedelinin bir ay içinde ödeme zorunluluğu getirilmesi öngörülüyor. Siparişler ürünün teslim tarihinden önceki bir ayda perakende işletme tarafından üreticinin aleyhine iptal edilemeyecek. Üretici ve tedarikçiden mağaza açılışı, katılım bedeli adı altında ücret talep edilemeyecek.

30 GÜN ZORUNLULUĞU

Ticaret Bakanlığı'nca yürütülen çalışmayla tüketicinin korunması, tedarikçi ve perakende işletmeler arasında ticari ilişkilerin düzenlenmesi, haksız ticaret uygulamalarının son bulması hedefleniyor. Ticaret sicili hizmetlerinde, şirket işlemlerinde dijitalleşme uygulamaları geliştirilerek, şirket kuruluş işlemlerinin hızlı ve güvenli bir biçimde tamamlanması sağlanacak. Türkiye'nin elektronik ticaret mevzuatının yol haritası çıkarılacak ve bu alanda düzenlemeler yapılacak. Meyve, sebze başta olmak üzere bozulan ürünlerde ürün bedelinin 30 gün içinde ödenmesi zorunluluğu getirilecek. Yeni yasayla işletmeler, esnaf derin bir nefes alacak.

■ HAZAL ATEŞ/ANKARA