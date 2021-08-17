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Haberler Ekonomi TL’de değer kazancı yeni haftada sürüyor

TL’de değer kazancı yeni haftada sürüyor

TL’de değer kazancı yeni haftada sürüyor

17.8.2021

TÜRK lirası geçen hafta Merkez Bankası PPK sonrası başlayan değer kazancına yeni haftaya başlarken devam etti. Türk Lirası varlıklar, bu haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. TL, dolar ve euro karşında ortalama yüzde 0,5 değer kazanırken, borsada alım ağırlıklı seyir izlendi. 10 yıllık gösterge faiz ise yüzde 17,38 seviyesine geriledi. Haftaya düşüşle başlayan dolar/ TL, dün gün içerisinde 8,44 seviyelerine kadar geriledi. Euro/TL de ağustos ayının ilk günlerinin ardından bir kez daha 10 seviyesinin altına indi ve gün içerisinde en düşük seviye olarak 9,5554 test edildi.
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