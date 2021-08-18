Denizli’nin terapi yastıklarına Avrupa'dan yoğun talep

Denizli'de faaliyet gösteren Deka isimli firma, çoğunluğu Avrupa ülkeleri olmak üzere yılda 1 milyon tahıl ve meyve çekirdekli terapi yastık ihraç ediyor. İnşaat mühendisi Halil Derici, 1995'te müteahhitliği bırakıp kurduğu Deka firmasıyla havlu bornoz üretimine başladı. Alternatif ürün arayışına giren Derici, 2001 yılından bu yana çok maksatlı terapi yastık üretimi yapıyor. Meyve suyu fabrikalarından aldığı çekirdekleri yıkayıp ilaçladıktan sonra müşterilerin isteği doğrultusunda belli ebatlardaki bez torbalara ambalajlayan Derici, çavdar ve çeşitli meyve çekirdekli terapi yastıklarını kendi tasarladığı makinelerle sterilizasyondan geçiriyor.

BİRİNCİ ALICI ALMANYA

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Derici, "Çocukluğumda annem tuğlayı, kiremidi ısıtıp kumaşa sararak ağrıyan yerlerimize koyardı ve faydalı olduğu düşünürdük. Yıllar sonra bunu bir alternatif olarak nasıl geliştirebiliriz mantığıyla ısı tutma katsayısı yüksek olan ürünlerle yastık yapıp bugün yoğun olarak kullanılmakta olan sıcak su torbası gibi kullanılabilecek bir ürün arayışına girdik. Şansımız yaver gitti. Havlu bornoz işini bırakarak çekirdekli ve çavdarlı yastık işine girdik. Almanya olmak üzere Avrupa'nın değişik ülkelerine ihracat yapıyoruz." dedi. Terapi yastıklarını genellikle yaşlılar, bebekler ve kadınların kullandığını hatırlatan Derici, hiçbir reklam yapmamalarına rağmen Avrupa'da ciddi bir alıcı kitlesi oluştuğuna işaret etti.

İYİ Kİ BU SEKTÖRDEYİZ

Ürünlerin zincir marketlerde tüketiciye sunulduğunu anlatan Derici, "Her yıl ürettiğimiz ortalama 1 milyon terapi yastığının tamamına yakınını ihraç ediyoruz. İyi ki bu sektöre girdik, çok memnunuz. Türkiye'de pek tanınmayan bir ürün ama yurt dışında satışlarımız çok iyi" ifadelerini kullandı.

KANOLA TOHUMLU VE ÜZÜM ÇEKİRDEKLİ ÜRÜN

ŞİRKETİN yönetim kurulu başkan yardımcısı Hakan Derici ise üretimde tamamen yurt içi kaynaklı malzemeleri kullandıklarının altını çizdi. Dolgu malzemesi olarak kullandıkları kiraz çekirdeğini katma değerli ürüne çevirdiklerini aktaran Derici, "Bu malzemelerin direkt kullanımı mümkün değil. Bu nedenle önden bir mikrodalgada sterilizasyon işlemi yapıyoruz. Kullandığımız kumaşlar yüzde 100 pamuk, tamamen doğal bir üretimimiz var. Genellikle yastık dolgu malzemesi olarak çavdar ve kiraz çekirdeklerini kullanıyoruz. Çavdarlı ve kiraz çekirdekli yastığın yanı sıra kanola tohumlu, üzüm çekirdekli, keten tohumlu gibi çeşitli yastıklar ürettik. Ayrıca farklı bölgeler için örneğin bele bağlamalı yastık, omuz ve boyun bölgesi gibi farklı vücut bölgeleri için de yastıklar ürettik." dedi.