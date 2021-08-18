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Haberler Ekonomi Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: Öğretim Üyesi alım ilanı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

18.08.2021, 09:21

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; belirtilen açık olan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23., 24., 26. maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ile "Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Profesör, Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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