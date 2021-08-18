Kart başvuruları 6 ayda katlandı

2021'İN ilk 6 ayında yapılan kredi kartı başvuruları önceki yıla göre yüzde 100 arttı. Korona virüs tedbirlerinin hafifletilmesinden sonra kartlı harcamaların yüzde 59 artarak 35,4 milyar TL'ye ulaştığı açıklandı. Banka ve Kredi Ürün Müdürü Alper Lenger, "Tatil ve düğün hazırlıklarının hızlanması, kart başvurularının artmasına neden oldu." dedi.

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