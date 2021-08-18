Petkim, en fazla 3 aylık kara imza attı

SOCAR Türkiye'nin iştiraki Petkim, 2021 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 2021'in ikinci çeyrek sonuçlarıyla tüm zamanların en iyi finansal performansına imza atan Petkim, 1 milyar 325 milyon TL net kâr elde etti. SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, gösterdikleri performansta yaşanan küresel gelişmeleri doğru okuyarak hızlı ve isabetli adımlar atmalarının büyük katkısı olduğunu vurguladı

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