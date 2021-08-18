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Haberler Ekonomi Sanayinin parçası olmak gurur verici

Sanayinin parçası olmak gurur verici

Sanayinin parçası olmak gurur verici

18.8.2021

MESLEĞE başladığında "Kadın başına yapamazsın, edemezsin" denilen kaynakçı Melek Tuğ, işinde 3. yılını doldururken önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte kaynak yapmanın sevincini yaşadı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) 2. OSB'deki açılışta konuşan Tuğ, "Bir şey üretmek, sanayinin parçası olmak müthiş bir duygu. Gurur verici" diye konuştu.

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