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Haberler Ekonomi Türk start-up’lara 727 milyon dolar

Türk start-up’lara 727 milyon dolar

Türk start-up’lara 727 milyon dolar

18.8.2021

TÜRKİYE girişim ekosistemi, yükseliş trendini 2021'in ikinci çeyreğinde de sürdürdü. KPMG Türkiye ve 212 iş birliğiyle hazırlanan 'Türkiye Start-up Yatırımları Raporu'na Türk girişim ekosisteminde yılın ikinci çeyreğinde 57 işlem ve 727 milyon dolarlık rekor yatırım hacmi gerçekleşti. İkinci çeyrekteki en büyük on işlemden üçü oyun sektöründe gerçekleşen Dream Games, Uncosoft ve Veloxia işlemleri oldu.
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