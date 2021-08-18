Türkiye demir yollarında liderliğe oynuyor

TÜRKİYE'NİN son yıllarda attığı dev adımlardan biri de demir yollarında oldu. TCDD Genel Müdürü İhsan Uygun, son 8 yıl içinde demiryolları için 202 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirterek, "Ülkemiz Çin'den sonra en fazla demir yolu inşaatı devam eden ve planlayan ülke konumuna gelmiştir" dedi. TBMM'de milletvekillerine bilgi veren Uygun, halen bin 213 kilometresi yüksek hızlı, 11 bin 590 kilometresi konvansiyonel olmak üzere toplam 12 bin 803 kilometrelik demir yolu işlettiklerine dikkat çekerek "Demir yollarımız 12 bin 803 kilometreye çıktı" dedi.

■ ZÜBEYDE YALÇIN