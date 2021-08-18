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Haberler Ekonomi Yeşil hidrojen ithal edebiliriz

Yeşil hidrojen ithal edebiliriz

Yeşil hidrojen ithal edebiliriz

18.8.2021

ALMANTÜRK Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Markus Slevogt, Türkiye'nin Almanya'nın yeşil hidrojen ithal edeceği potansiyel tedarikçiler arasında bulunduğunu söyledi. Slevogt, Türkiye'nin bu yıl oluşturmayı planladığı ulusal hidrojen stratejisine yönelik gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti.
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