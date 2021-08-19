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Haberler Ekonomi 88 verimlilik artırma projesine destek

88 verimlilik artırma projesine destek

88 verimlilik artırma projesine destek

19.8.2021

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerjide verimliliği artırıcı 88 projeyi destekleyeceğini duyurdu. Bu kapsamda, basınçlı hava sisteminin iyileştirilmesi, yüksek verimli soğutma, verimsiz motorların değişimi ve aydınlatmada LED dönüşümü projelerinin aralarında bulunduğu 88 projeye destek verileceği açıklandı.
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