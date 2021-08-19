  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Aliağa Limanı’nın iş hacminde artış yaşandı

Aliağa Limanı’nın iş hacminde artış yaşandı

Aliağa Limanı’nın iş hacminde artış yaşandı

19.8.2021

2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde limanlarda elleçlenen konteyner miktarı 7 milyon 159 bin 927 TEU oldu. İzmir Limanı'ndan elleçlenen konteyner 202 bin 898 TEU ile geçtiğimiz yıla göre yüzde 20,7 azalırken, Aliağa Limanı'ndan elleçlenen konteyner miktarı 856 bin 527 TEU ile yüzde 23,3 arttı. Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Aliağa Limanı'nda 2021'nin ilk 7 ayında elleçlenen konteynerin 839 bin 570 TEU'su ithalat ve ihracat yükü, 7 bin 720 TEU'su transit yük, 9 bin 237 TEU'su da kabotaj yükü olarak kayıtlara geçti. İzmir Limanı'ndan 2021'in ilk 7 ayında elleçlenen konteynerin 187 bin 569 TEU'su ithalat ve ihracat yükü, 2 TEU transit yükü, 15 bin 327 TEU'su da kabotaj yükü oldu.

■ MERT ALPDÜNDAR

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aliağa Limanı’nın iş hacminde artış yaşandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.