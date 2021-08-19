Aliağa Limanı’nın iş hacminde artış yaşandı

2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde limanlarda elleçlenen konteyner miktarı 7 milyon 159 bin 927 TEU oldu. İzmir Limanı'ndan elleçlenen konteyner 202 bin 898 TEU ile geçtiğimiz yıla göre yüzde 20,7 azalırken, Aliağa Limanı'ndan elleçlenen konteyner miktarı 856 bin 527 TEU ile yüzde 23,3 arttı. Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Aliağa Limanı'nda 2021'nin ilk 7 ayında elleçlenen konteynerin 839 bin 570 TEU'su ithalat ve ihracat yükü, 7 bin 720 TEU'su transit yük, 9 bin 237 TEU'su da kabotaj yükü olarak kayıtlara geçti. İzmir Limanı'ndan 2021'in ilk 7 ayında elleçlenen konteynerin 187 bin 569 TEU'su ithalat ve ihracat yükü, 2 TEU transit yükü, 15 bin 327 TEU'su da kabotaj yükü oldu.

■ MERT ALPDÜNDAR