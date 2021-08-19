Bursa'da icradan satılık tarla

Mahkeme Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan 15200 metrekare büyüklüğündeki tarla için satış kararı verdi. Tarlanın Nüshetiye Göletine 2,80 km, Nüshetiye Köyü Merkezine 1,50 km mesafede olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Tarlanın satış tarihi olarak 05.10.2021 15:10 belirlendi.