Hububat fiyatıyla çiftçiyi sevindirdi

KONYA Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, rekoltedeki kayıplara rağmen hububatta protein ve hektolitre değerlerinin geçen yıllara göre yüksek olduğunu söyledi. Çevik, hububata geçen yıla göre yüzde 30'un üzerinde artışla 2,250 lira fiyat verildiğini belirterek, üreticinin alın terinin sanayicilerin fiyat artışıyla desteklediğini ifade etti.

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