Kanat eti fiyatı orman yangınlarıyla çakıldı

İzmir'de toptan üretim yapan Kral Tavukçuluk firmasının Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Bedir, son günlerde çıkan yangınların ardından ormanlara girişlerin yasaklanması ve mangal sezonunun sona ermesi nedeniyle tavuk eti fiyatlarının düştüğünü açıkladı. İzmir Tavukçular Derneği eski Başkanı ve Bornova Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi İsmail Bedir, orman yangınları öncesi kilosu 40 liraya kadar çıkan tavuk kanadının şu anda 19 ila 22 lira aralığında fiyatla satıldığını, gelişmeler nedeniyle fiyatlarda yüzde 50 oranında sert düşüş yaşandığını kaydetti. Bedir, bütün olarak satılan pilicin kilosunun da 17-18 liradan 12-13 liraya kadar gerilediğini vurguladı.

KARARI DESTEKLİYORUZ

Başta Antalya, Marmaris, Bodrum, Mersin olmak üzere birçok ilde çıkan büyük orman yangınlarının ardından ilk olarak ormanlara giriş ve mangal yasaklarının uygulamaya konulduğunu hatırlatan Bedir, "Doğal olarak satışlar geriledi. Talep azalmasıyla birlikte özellikle tavuk kanadı fiyatları yarı yarıya geriledi. Fiyatlar düşsün, gerekirse satış yapmayalım, ama geleceğimizin teminatı ormanlar o canlı ağaçlar yanmasın. Oralarda onlarca insanımızı kaybettik. O kabus günler nedeniyle mangalın yasaklanması kararını destekliyorum" diye konuştu.

VATANDAŞLAR UCUZA ALSIN

TAVUK kanadı ve bütün tavuk fiyatlarında yaşanan düşüşün vatandaşa yaradığını belirten Kral Tavukçuluk firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Bedir, "Bu nedenle mutluyuz. Önce ağaçlar can, sonra mal mülk gelir. Vatandaşlar daha çok beyaz et alabilecek" dedi. Türkiye'nin büyük firmalarına üretim yapan, aynı zamanda kendisine ait kesim tesisleri bulunan Bedir, kanat fiyatındaki düşüşlerin bir süre devam edeceğıini belirtti.

FATİH ŞENDİL