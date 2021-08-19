Muğla'da icradan satılık daire

Mahkeme Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan 145 metrekare daire için için satış kararı verdi. Dairenin ilçe merkezine ise 4,4 km, Muğla-Antalya karayoluna 1,2 km uzaklıkta olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 30.09.2021 10:00 belirlendi.