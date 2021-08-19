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Haberler Ekonomi OSB’lerdeki okul sayısı 77’ye ulaştı

OSB’lerdeki okul sayısı 77’ye ulaştı

OSB’lerdeki okul sayısı 77’ye ulaştı

19.8.2021

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgeleri (OSB) içinde sanayiye nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla kurulan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin sayısının 77'ye öğrenci sayısının ise 61 bin 172'ye ulaştığını bildirdi. Kütükcü, "Okullara ilgi artıyor" dedi.
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