Salgında ilaç ihracatı yüzde 26,8 yükseldi

Türkiye'nin ilaç ve eczacılık sektörü ihracatı geçen yıl virüs salgınının da etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 26,8'lik artışla 1 milyar 836 milyon dolara yükseldi. İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası'nın yayınladığı Türkiye İlaç Sektörü 2020 raporuna göre 90 ülkeden gerçekleşen ilaç ithalatının yüzde 61,6'sı Avrupa bölgesinden yapıldı. Türkiye'nin 2020 yılında yaptığı ilaç ithalatının toplam rakamı 5 milyar 640 milyon dolar olarak gerçekleşirken, en çok ithalat yapılan ülke Almanya oldu. Türkiye bir önceki yıla göre ilaç ihracatını da artırdı. Türkiye'nin geçen yıl gerçekleştirdiği ilaç ve eczacılık ürünleri dış satımında 615,8 milyon dolarla Güney Kore ilk sırada yer aldı. Onu 94,8 milyon dolarla Irak takip etti. Almanya'da ithal edilen ilaç 2020 yılında 1 milyar 116 milyon dolar olarak gerçekleşti.

177 ÜLKEYE SATIŞ YAPILDI

Geçen yıl dış satımı en fazla artan ürün grubu ise yüzde 564,3 ile glikozitler oldu. Oransal artışta bu ürün grubunu yüzde 83,8 ile provitaminler ve vitaminler, yüzde 77,1 ile hormonlar takip etti. İlaç ihracatının en yoğun olduğu bölge yüzde 62,4 ile Asya bölgesi oldu. 2020 yılında ihracatın yapıldığı ülkeler incelendiğinde Avrupa Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere 177 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

FATMA GÖKSU/ANKARA