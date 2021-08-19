Toyota 5 Eylül’e kadar ara verecek

TOYOTA'NIN Adapazarı'ndaki fabrikası, çip arzında yaşanan sıkıntı nedeniyle 20 Ağustos- 5 Eylül tarihleri arasında üretime ara verecek. Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, sektörde şu an büyük en büyük sıkıntının müşteri talebine cevap verememek olduğunu, markaların elinde talebi karşılayacak kadar araç olmadığını belirtmişti.

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