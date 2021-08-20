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Haberler Ekonomi ASELSAN’dan 40,3 milyon euroluk sözleşme

ASELSAN’dan 40,3 milyon euroluk sözleşme

ASELSAN’dan 40,3 milyon euroluk sözleşme

20.8.2021

ASELSAN ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) arasında, Açık Deniz Karakol Gemisi (Savaş Sistemleri) ile ilgili 40,3 milyon euroluk sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında teslimatların 2023-2024 yıllarında gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.
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