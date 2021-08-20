Bakan Elvan: Yüzde 8'in üstünde büyüme bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kocaeli'nde iş dünyası ile buluştu. Pandeminin ekonomiler üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çeken Bakan Elvan, "Küresel emtia fiyatlarındaki artış girdi maliyetleri kanalıyla sanayicimizi doğrudan etkiliyor. Enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceği riskini göz ardı edemeyiz." dedi. Elvan, bu sene yüzde 8'in üstünde büyüme beklediklerini belirterek, " Bu yılın büyüme performansı açısından dikkat çekici bir diğer özellik yüksek büyüme oranını düşük bir cari açıkla gerçekleştirecek olmamızdır. " şeklinde konuştu



Bakan Elvan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Bakanlık olarak üretim, istihdama can verenlerin, ekonomide çarkları döndürenlerin yanında olmaya büyük gayret gösteriyoruz. Yangın ve sel felaketleri esnasında olduğu gibi sonrasında da hayatın normale dönmesi, yaraların sarılması için tüm kaynaklarımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

''YÜZDE 8'İN ÜZERİNDE BÜYÜME BEKLİYORUZ''

El birliğiyle bu zamanların üstesinden geleceğiz. Bakanlık olarak üretim, istihdama can verenlerin, ekonomide çarkları döndürenlerin yanında olmaya büyük gayret gösteriyoruz. Saha ziyaretlerimize büyük önem veriyoruz. Kocaeli; güçlü üretim altyapısı, lojistik avantajları ve nitelikli insan kaynaklarıyla ülkemizin dikkat çekici rol modellerinden birisi. Burada üretim çeşitliliği, inovasyon ve yüksek katma değer var. Salgınla ilgili dışsal bir şok olmaması durumunda, 2021 için yüzde 8'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz.

ENFLASYON İLE MÜCADELE MESAJI

Merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 3,5 olarak tutma hedefimize sadığız, bu konuda en ufak bir tereddüt söz konusu değil. En temel önceliğimiz enflasyon eğiliminin bir an önce terse çevrilmesi. Enflasyon eğilimi yılın son çeyreğinde düşüş gösterecek.''