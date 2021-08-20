Çanakkale Köprüsü’nün yolu ilk kez göründü

ÇANAKKALE Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak köprünün yolu, mega tabliye bloklarının birleştirilmesiyle görünmeye başlandı. Çanakkale Boğazı'nın 6 dakikada geçilmesini sağlayacak köprü, 18 Mart 2022'de tamamlanıp hizmete açılacak.
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