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Haberler Ekonomi Çanakkale Köprüsü’nün yolu ilk kez göründü

Çanakkale Köprüsü’nün yolu ilk kez göründü

Çanakkale Köprüsü’nün yolu ilk kez göründü

20.8.2021

ÇANAKKALE Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak köprünün yolu, mega tabliye bloklarının birleştirilmesiyle görünmeye başlandı. Çanakkale Boğazı'nın 6 dakikada geçilmesini sağlayacak köprü, 18 Mart 2022'de tamamlanıp hizmete açılacak.
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