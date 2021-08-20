Hayalini kurduğu kafeyi İŞKUR’un desteğiyle açtı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hastalıkla savaşan Belma Sürmelioğlu, İŞKUR'un desteği ile yıllardır hayalini kurduğu kafeteryayı açtı. Devlet desteğiyle faaliyete geçirdiği kafeyle hayata yeniden tutunan Sürmelioğlu, kadınlara girişimcilik dersi verdi. İŞKUR'un engellilere yönelik finansman desteğinden yararlanmak için harekete geçen Sürmelioğlu, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Kuruma başvuruda bulundu. Kendisine sağlanan finans desteğiyle makine, ekipman ve iş yeri açma ruhsatlarını alan Sürmelioğlu, Nazilli Belediyesi'nin arka sokağında Cafe As isimli mekanı hizmete geçirdi.

HASTALARA DAĞITACAĞIM

Kanserle savaşırken iş hayatına atılan Belma Sürmelioğlu, "2014 yılında doktora gittiğimde meme kanseri olduğumu öğrendim. Ameliyat ve tedavi süreci başladı. 3 yıl her şey güzel giderken genetik testlerde hastalığın diğer memeye sıçradığı belirlendi. Yine ameliyatlar geçirdim. Toplamda 17 kez ameliyat oldum. Şu an tedavilerim devam ediyor. Bu işyerinden kazanacağım 10 liranın 9'unu benim gibi hastaların ihtiyaçlarının karşılanması için vereceğim. İnşallah onu da başaracağım" dedi.

DEVLET GÜZEL İMKANLAR SUNUYOR

DEVLETIN engellilere kendi işlerini kurmaları için güzel imkanlar sunduğunu belirten Sürmelioğlu, "Devlet desteğiyle geçen hafta itibari ile kafemi açtım. Devletimizin engelliler için yaptığı en güzel olaylardan bir tanesi bence budur. Çalışmak tedavi sürecimde bana büyük moral desteği sağlıyor. Yaşadıklarımın, duygularımın tarifi mümkün değil. Çok güzel bir ortam oluştu. Her engelli bu hibeden faydalansın isterim" ifadelerini kullandı.

ÜMİT ÖZMEN