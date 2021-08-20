KOSGEB kredisiyle atölye kuracak

UZUN yıllar turizmcilik yapan ancak pandemiyle birlikte sektör değiştirmeye karar veren Şerife Doğan Alpözel, koltuk imalatına başladı. İzmir'de yaşayan Şerife Doğan Alpözel (38), İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odasına kaydoldu, ardından Karabağlar sanayi mevkiinde üç katlı bir bina kiraladı. Burada, koltuk imalatı ve döşemeciliği yapan Alpözel, işletmesinin alt katında da ürünlerini pazarlıyor.

Ürünlerini ihraç etmeyi ve kadınlara istihdam sağlamayı hedeflediğini belirten girişimci kadın, "KOSGEB başvurumun sonuçlanması halinde ürünlerin iskeletinin oluşturulacağı bir atölye daha açacağım. İŞKUR'la görüşmeler yapıyorum. Atölyemizde kadınlara iş imkanı sağlayacağız" diye konuştu.

Alpözel şunları söyledi: "Bu işi yapmak benim için biraz gurur meselesi de oldu. 'Yapabilirim, yapmamın önünde engel yok' dedim. İnsanlar bir şeyi başarmak istiyorlarsa cinsiyetleri onların önünde engel olmamalı. Doğru yerde ve doğru zamanda bulunurlarsa başarılmayacak bir şey yok."