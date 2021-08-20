Sosyal sigortada yeni uygulamalar devrede

SOSYAL sigorta işlemlerinde bir dizi yeni adım yaşama geçti. Vazife malullüğü, kamu görevlileri ile erbaş, erlerin görevlerini yaparken meydana gelen kazalar nedeniyle "malul" olmaları, hayatlarını kaybetmeleri halinde haklarında uygulanacak hükümlerin belirlendiği statü farkı sona erdi. Mevcut sistemde Emekli Sandığı çalışanlarından (4C) vazife malullüğü aylığı bağlanan veya bağlanmasına hak kazanmış olanlardan ölenlerin anne ve babalarına herhangi bir şart aranmadan aylık bağlanıyor. Düzenlemeyle şu adımlar atıldı:4C kapsamındaki vazife malullerinin anne, babalarıyla sınırlı olan uygulamanın kapsamı genişletildi. Artık SSK ve Bağ-Kur kapsamındakilerin ana ve babalarına da aylık bağlanacak.Tarım ve orman işçilerine dönemsel prim imkânı geldi.Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlara uzun vadeli sigorta imkanı sağlandı.İstirahat raporlarında kolaylık getirildi.HAZAL ATEŞ