“2021 yılında yüzde 8’in üzerinde büyüyeceğiz”

Türkiye'nin başarılı pandemi yönetiminin ekonomiyi de etkilediğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "2021'in ikinci çeyreğinde üretim, ihracat, hizmetler sektöründeki güçlü toparlanma ve baz etkisinin de katkısıyla yüzde 20'nin üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Aşılanmanın artmasıyla, başta turizm olmak üzere hizmetler sektöründe kademeli canlanma eğilimi sürüyor. Göstergeler büyüme ve yatırım eğiliminin üçüncü çeyrekte de sürdüğüne işaret ediyor. 2021 yılı için yüzde 8'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Bunun temel sürükleyicilerinin yatırımlar ve dış talep olması, sağlıklı ve dengeli bir büyüme patikasında ilerlediğimizi gösteriyor" dedi.

İHRACATTA REKOR KIRDIK

2021 yılında büyüme oranlarının yükselmeye devam ettiğini söyleyen Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yılın büyüme performansı açısından dikkat çekici bir diğer özelliği de, yüksek büyüme oranını düşük bir cari açıkla gerçekleştirecek olmamızdır. İhracatta Temmuz itibarıyla, ilk defa yıllık 200 milyar doların üzerine çıkarak rekor kırdık. Dünya ihracatından aldığımız pay da artıyor. 2021'de güçlü ihracat performansımız, düşen altın ithalatı ve turizm gelirlerindeki artış sayesinde milli gelirin yüzde 3'ü kadar bir cari açık bekliyoruz. Cari açıktaki düşüş, dış finansman ve ülke risk primi baskısını azaltmada kritik rol oynayacak. Bu başarımızın temelinde Türk sanayisi var." 2002'den bu yana sanayi üretim kapasitesi, üretim çeşitliliği ve yenilik yapma kabiliyeti açısından ciddi mesafeler kaydettiklerini söyleyen Bakan Elvan, "Biz istikrarlı, kapsayıcı ve istihdam oluşturan, çevreyi koruyan, yüksek verimliliği ve rekabetçiliği sağlayan, ve hepsinden önemlisi de gelir dağılımı adaletini en iyi şekilde tesis eden bir büyümeyi sürekli kılmanın peşindeyiz. Bahsettiğim bu çerçeve, makroekonomik istikrarın daha da güçlendirilmesiyle mümkün. Dolayısıyla fiyat istikrarı, mali disiplin ve güçlü finansal sektör hedeflerimizden ödün vermeden yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.



BORÇLANMADA ÇOK DIKKATLIYIZ

YILIN son çeyreğinde enflasyon eğiliminin belirgin bir düşüşe girmesini öngördüklerini ifade eden Elvan, "Bütçe gelişmeleri yıl sonu hedefimizle uyumlu gidiyor. Temmuz'da bütçe giderlerinde emekli ikramiyeleri ile planlanmış faiz, yatırım ve cari nitelikli ödemelerden kaynaklı nisbi yükseliş gerçekleşti. Yılın ilk 7 ayında bütçe açığı, geçen yıla kıyasla yüzde 43.7 oranında azalıp 78 milyar lira olarak gerçekleşti. Mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz. Merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 3,5 olarak tutma hedefimize sadığız. Borçlanmada dikkatli yaklaşımımız sayesinde yurtiçinde borçlanmanın vadesini 34 aydan 52 aya yükselttik" dedi.