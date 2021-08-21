Çesme turizmi salgına ragmen rekora kosuyor

TÜRKİYE'NİN önemli turizm merkezlerinden Çeşme'de işletmeler, salgın öncesi rakamları aşarak yeni bir rekora ilerliyor. Deniz, kum ve güneşin yanında tarihi sokakları, eğlence mekanları ve rüzgar sörfüyle turistlerin ilgisini çeken Çeşme'de hareketlilik turizmcilerin yüzünü güldürüyor. Bayramda milyonları ağırlayan ilçede yoğunluk Ağustos'ta da sürüyor. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, normalleşmeyle sezonun güzel geçeceğini tahmin ettiklerini ancak bu denli yoğunluk beklemediklerini ifade etti. "40 yıldır burada turizmcilik yapıyorum. Bu yoğunluğu görmedim." diyen Demir, ilçedeki konaklama tesislerinin yüzde 95 dolulukla sezona devam ettiğini bildirdi. Demir, "Çeşme'de salgını bu yıl telafi ettik. Geçen yılın kayıplarını da sezonu uzatarak kazanacak gibiyiz" diye konuştu.