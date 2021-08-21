KDV artırımı yap kara listeden çık

Yapılandırma kapsamında KDV artırımına giden mükellefler; beyanname vermediği, adresinde bulunmadığı, defter ve belge ibraz etmediği, yanıltıcı, sahte belge kullandığı için yer aldıkları 'Özel Esaslar Listesi'nden çıkacak. Haklarında KDV yönünden ihtiyati haciz uygulanan mükellefler de yararlanabilecek. Buna göre son 5 takvim yılında faaliyette bulunulan dönemlerin tamamına ilişkin olarak KDV artırımında bulunanlar, artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren bu listeden çıkarılacak.

BİNLERCE MÜKELLEF İÇİN

Gelir İdaresi Başkanlığı KDV Genel Uygulama Tebliği yürürlüğe girdi. Yapılandırma kapsamında KDV artırımında bulunanların özel esaslar listesindeki durumu yeniden düzenlendi. Özel esaslar listesi; Maliye'nin vergi güvenliği, indirim ve iade edilecek KDV tutarlarının gerçek olup olmadığı, hayali işlemleri tespitinde takip yöntemi amacıyla düzenlenen bir liste. Buna göre, Aralık 2020 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin haklarında sahte, yanıltıcı belge kullanma, beyanname vermeme, adresinde bulunamama, defter ve belge ibraz etmeme gibi olumsuz tespitleri bulunanlar yararlanacak. Bu listede yer alıp 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin KDV artırımında bulunanlar, artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren kara listeden çıkarılacak.

TAKSİTLE ÖDEME İMKANI

Taksit uygulamasından yararlananların hesaplanan tutarların tamamı ile bir taksite ait tutarın yüzde 10'u kadar banka teminat mektubu, devlet tahvili veya hazine bonosu cinsinden teminat göstermeleri halinde taksitlerin tamamının ödenmesi beklenmeden genel esaslara dönüşleri sağlanacak. Bu şekilde teminat gösterenlerin söz konusu kanunun verdiği haktan daha fazla taksiti aksatmaları halinde, ödenmemiş taksitler muaccel hale gelecek ve kalan borcun tamamı teminatın paraya dönüştürülmesi yoluyla tahsil edilecek.

Hazal ATEŞ