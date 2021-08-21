Konut fiyatları yüzde 30 arttı

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) ve Endeksa işbirliği ile hazırlanan 'İkinci El Konut Piyasası' raporuna göre, 2021 yılının ikinci çeyrek sonu itibariyle Türkiye genelinde konut fiyatlarında yıllık yüzde 30 artış görüldü. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 239 TL, ortalama amortisman süresi 20 yıl, ortalama satış süresi ise 63 gün oldu. 2021 yılının ikinci çeyreğinde ikinci el konut satışları ise, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 5 artış gösterdi.

İZMİR'DE FİYAT YÜKSELDİ

2021 yılının ikinci çeyreğinde 289 bin 760 tane konut satışı gerçekleşti. Konut satış adedi bir önceki çeyreğe göre yüzde 10, geçen senenin aynı dönemine göre ise yüzde 2 artış göstermiş oldu. 56 bin 449 ile ikinci çeyrekteki konut satışlarının yüzde 19'unun gerçekleştiği İstanbul'da, konut fiyatları son 1 yılda yüzde 24 artış gösterdi ve ortalama metrekare satış fiyatı 4 bin 755 TL oldu. Ankara'da, 28 bin 180 satış ile ikinci çeyrekteki konut satışlarının yüzde 10'u gerçekleşti ve konut fiyatları son 1 yılda yüzde 25 oranında yükseldi ve ortalama metrekare satış fiyatı 2 bin 483 TL oldu. Konut satışlarının yüzde 6'sının gerçekleştiği İzmir'de 16 bin 325 adet satış oldu ve konut fiyatları son 1 yılda yüzde 33 artış gösterdi. Ortalama metrekare satış fiyatı 4 bin 306 TL oldu.

TERCİH İKİNCİ EL

İkinci çeyrekte 202 bin 252 tane ikinci el konut satışı gerçekleşti. Bu rakam ile ikinci el konut satışları bir önceki çeyreğe göre yüzde 11, geçen sene aynı döneme göre ise yüzde 5 yükseldi. İkinci el konut satışı toplam konut satışlarının yüzde 70'ini oluşturdu. İkinci çeyrekte kredili konut satışları ise toplam konut satışlarının yüzde 20'sini oluşturarak 56 bin 952 olarak gerçekleşti. Kredili konut satışları bir önceki çeyreğe göre yüzde 21 artarken, geçen senenin aynı dönemine göre ise yüzde 58 düştü.

YAVUZ KARAMAN