Memur zammında son teklif verilecek

MİLYONLARCA memur ve emeklisinin merakla beklediği zam pazarlığında son viraja girildi. Hükümetin 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifini yetersiz bulan memur sendikaları, hükümetten yeni bir teklif bekliyor. Kamu çalışanları ve 11 hizmet koluna ilişkin taleplerin müzakereleri bitti, maaş ve aylıklara ilişkin yapılacak zam netleşiyor. Hükümet, 4.2 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisinin 2022-2023 yıllarına ait zamlarına ilişkin son teklifini sunacak. Görüşme süreci 2 Ağustos'ta başlarken, 22 Ağustos'ta bitecek. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı talep ediyor.