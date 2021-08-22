Altın hafif yükseldi borsa ve döviz düştü

BU hafta, yatırım araçlarından borsa ve döviz kaybettirirken, altın kazandırdı. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,21 kayıpla 1.444,63 puandan tamamladı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,04 sınırlı artışla 486,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,03 kazançla 3 bin 224 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,47 değer kaybederek 8,5000 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,35 azalışla 9,9240 lira oldu. Geçen hafta 11,8530 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,06 artışla 11,6090 liraya geriledi. Yatırım fonları yüzde 0,01 değer kaybederken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,20 değer kazandı.

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