BALIKÇI Gemilerini İzleme Sistemi (BAGİS) cihazına ilişkin GSM, uydu abonelik, iletişim ve haberleşme giderleri, 31 Aralık 2023'e kadar Tarım ve Orman Bakanlığınca karşılanacak. Süre sonunda giderler balıkçı gemisi yetkilileri tarafından ödenecek. Cihaz takılmadan avcılık yapılmasına izin verilmeyecek.
Balıkçılara BAGIS cihazı desteğinin süresi uzatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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