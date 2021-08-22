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Haberler Ekonomi Çanakkale Köprüsü’nde 29 tabliye tamamlandı

Çanakkale Köprüsü’nde 29 tabliye tamamlandı

Çanakkale Köprüsü’nde 29 tabliye tamamlandı

22.8.2021

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 87 tabliyeden 29'unun montajının tamamlandığını açıkladı. Mega tabliye bloklarının bir bölümünün yerlerine monte edilmesiyle köprünün geçiş yolu da belirginleşmeye başladı. Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde 665'i mühendis yaklaşık 5 bin kişiyle yoğun bir çalışma yürütülüyor. Proje kapsamında Yülüce köyü mevkisindeki bağlantı yoluna çevreci ses bariyeri de yapıldı.
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