İngiltere kırmızı listeden çıkaracak

İNGİLTERE,Mayıs ayında kırmızı listeye aldığı Türkiye'yi önümüzdeki güncellemede sarı listeye almayı planlıyor. Güzel haber, İngiltere'de yayımlanan The Sun gazetesinde yer aldı. The Sun; İngiltere'nin bu ay sonundaki güncellemede Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarıp sarı listeye alacağını yazdı. Haberde pandemi öncesinde her yıl 2,3 milyon İngiliz turistin Türkiye'ye gittiği hatırlatıldı.

DİĞER