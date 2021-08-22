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Haberler Ekonomi İngiltere kırmızı listeden çıkaracak

İngiltere kırmızı listeden çıkaracak

İngiltere kırmızı listeden çıkaracak

22.8.2021

İNGİLTERE,Mayıs ayında kırmızı listeye aldığı Türkiye'yi önümüzdeki güncellemede sarı listeye almayı planlıyor. Güzel haber, İngiltere'de yayımlanan The Sun gazetesinde yer aldı. The Sun; İngiltere'nin bu ay sonundaki güncellemede Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarıp sarı listeye alacağını yazdı. Haberde pandemi öncesinde her yıl 2,3 milyon İngiliz turistin Türkiye'ye gittiği hatırlatıldı.
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