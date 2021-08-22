İngiltere kırmızı listeden çıkaracak

İNGİLTERE,Mayıs ayında kırmızı listeye aldığı Türkiye'yi önümüzdeki güncellemede sarı listeye almayı planlıyor. Güzel haber, İngiltere'de yayımlanan The Sun gazetesinde yer aldı. The Sun; İngiltere'nin bu ay sonundaki güncellemede Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarıp sarı listeye alacağını yazdı. Haberde pandemi öncesinde her yıl 2,3 milyon İngiliz turistin Türkiye'ye gittiği hatırlatıldı.
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