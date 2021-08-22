ÇAMAŞIR, bulaşık, kurutma makineleri, buzdolabı ve televizyonların ithalatında, "enerji verimliliği" açısından çevreye duyarlı olup olmadıklarına yönelik denetimler yapılabilmesinin önü açıldı. Denetimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemiyle (TAREKS) elektronik ortamda yapılan başvurular aracılığıyla yürütülüyor
İthal beyaz eşyaya enerji verimliliği denetimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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