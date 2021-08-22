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Haberler Ekonomi İthal beyaz eşyaya enerji verimliliği denetimi

İthal beyaz eşyaya enerji verimliliği denetimi

İthal beyaz eşyaya enerji verimliliği denetimi

22.8.2021

ÇAMAŞIR, bulaşık, kurutma makineleri, buzdolabı ve televizyonların ithalatında, "enerji verimliliği" açısından çevreye duyarlı olup olmadıklarına yönelik denetimler yapılabilmesinin önü açıldı. Denetimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemiyle (TAREKS) elektronik ortamda yapılan başvurular aracılığıyla yürütülüyor
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