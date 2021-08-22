İzmir’de Milli Emlak’tan konut imarlı arsa fırsatı

İzmir İl Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'ndan konut imarlı arsa fırsatı geldi. Bornova Emlak Müdürlüğü, Bornova ile Kemalpaşa'daki bazı taşınmazlar için satış ve kiralama ihalesi yapılacağını duyurdu. Açıklamada Bornova ve Kemalpaşa'da konut imarlı 16 arsa ile 4 tarımsal arazinin açık teklif usulü ile satış ve kiralama işlemlerinin yapılacağı belirtildi.

BORNOVA VE KEMALPAŞA'DA

BORNOVA Emlak Müdürlüğü'nde yer alan ilana göre; Bornova'da 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı'ndaki 1 ev ile Kemalpaşa'daki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı'nda konut alanı kapsamında kalan 15 arsanın 23-24 Ağustos tarihleri arasında açık teklif usulü ile satılacağı kaydedildi. Bunun yanında 24 Ağustos'taki bir diğer açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek ihalede ise Bornova ile Kemalpaşa ilçelerinde yer alan tarımsal amaçlı kullanılabilecek 4 arazinin 5 yıllığına kiralanacağı belirtildi. 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre ihalelerin Bayraklı Adalet Mahallesi Anadolu Caddesi numara 41/2'deki İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Daire Başkanlığı) ek hizmet binasının zemin katındaki ihale odasında komisyon huzurunda yapılacağı açıklandı.