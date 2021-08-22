Kars'ta icradan satılık dükkan

Mahkeme Kars'ın Kağızman ilçesinde bulunan 43.10 metrekare büyüklüğündeki dükkan için satış kararı verdi. Dükkanda ısınmanın kalorifer sistemi ile sağlandığı ve dış cephenin sıvalı ve boyalı olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dükkanın satış tarihi olarak 18.10.2021 09:00 elirlendi.