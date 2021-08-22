  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Öğrenim kredisi borçları için son gün 31 Ağustos

Öğrenim kredisi borçları için son gün 31 Ağustos

22.8.2021

ÖĞRENİM ve katkı kredisi borçlarını yapılandırmak için tanınan süre 31 Ağustos'ta sona erecek. İlgili kanun kapsamında 9 Haziran itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş öğrenim ve katkı kredisi borçları yapılandırılıyor. Bu ayın sonuna kadar başvuranlar, söz konusu borçlarını yapılandırarak birikmiş gecikme zammından kurtulacak. Borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçiliyor. Peşin ödeme yapanlar, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı uygulanmadığından taksitli ödemeye göre daha avantajlı olacak. Yazılı olarak postayla başvuru yapacaklara "süre" uyarısı yapıldı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Öğrenim kredisi borçları için son gün 31 Ağustos haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.