Öğrenim kredisi borçları için son gün 31 Ağustos

ÖĞRENİM ve katkı kredisi borçlarını yapılandırmak için tanınan süre 31 Ağustos'ta sona erecek. İlgili kanun kapsamında 9 Haziran itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş öğrenim ve katkı kredisi borçları yapılandırılıyor. Bu ayın sonuna kadar başvuranlar, söz konusu borçlarını yapılandırarak birikmiş gecikme zammından kurtulacak. Borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçiliyor. Peşin ödeme yapanlar, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı uygulanmadığından taksitli ödemeye göre daha avantajlı olacak. Yazılı olarak postayla başvuru yapacaklara "süre" uyarısı yapıldı.

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